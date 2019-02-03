شكرا لقرائتكم خبر عن سولاري يطمح للسير على نهج زيدان في الكلاسيكو الأول ضد برشلونة والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقام يوم الأربعاء المقبل مباراة برشلونة وريال مدريد والتي من المنتظر أن تجمع الفريقان على ملعب إستاد الكامب نو ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم حيث ستتجه أنظار عشاق الكرة حول العالم لمتابعة هذه المباراة.

وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على الطريقة التي من المنتظر أن يلعب بها سولاري خاصةً وأن هذه المباراة تمثل الكلاسيكو الأول له أمام البلوجرانا كمدير فني للملكي.

ويسعى سولاري إلى السير على نهج الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق للفريق والذي إستطاع أن يصنع الحدث بعد أن نجح في الفوز على رفقاء ليونيل ميسي في أول مبارياته كمدرب للملكي.

وكان زيدان قد واجه برشلونة في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني موسم 2015 – 2016 ونجح المرينجي في الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

ولم ينجح أي مدير فني قد تولى القيادة الفنية للريال من قبل في الفوز بأول مباراة أمام برشلونة وكان زيدان هو الأستثناء الوحيد وإليكم السيرة الذاتية لمدربي المرينجي في مواجهتهم الاولى امام البلوجرانا

خواندي راموس

تولى المدير الفني الأسباني الولاية التدريبية لريال مدريد في الفترة ما بين 2008 حتى 2009 وفشل في الكلاسيكو الأول له وتلقى الخسارة بهدفين مقابل لا شيء.

مانويل بيليجريني

وفي موسم 2009 – 2010 قاد مانويل بيليجريني ريال مدريد وفي الأختبار الأول له أمام برشلونة في الكلاسيكو خسر بهدف واحد مقابل لا شيء في الجولة الثانية عشر من الليجا.

جوزية مورينيو

وفور رحيل بيليجريني عن القيادة الفنية للريال تولى البرتغالي جوزيه مورينيو المهمة وتلقى مثله مثل غيره من المدربين الخسارة في مباراته الأولى امام برشلونة بخماسية نظيفة

كارلو أنشيلوتي

على الرغم من قيادة أنشيلوتي ريال مدريد إلى الفوز ببطولات عديدة إلا أنه فشل في الاختبار الأول امام برشلونة وخسر بهدفين مقابل هدف لحساب مباريات الجولة العاشرة من موسم 2013 – 2014.

رفائيل بينيتيز

وتولى رافائيل بينيتيز القيادة الفنية للملكي فور إقالة أنشيلوتي وسار على خطى من سبقوه من مدربين وتلقى خسارة ثقيلة أمام برشلونة في الكلاسيكو الأول له برباعية نظيفة موسم 2015 – 2016 .

جوليان لوبيتيجي

قاد لوبيتيجي الريال بداية الموسم الجاري خلفاً لزيدان وسقط أمام برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد وهي الخسارة التي أطاحت به من تدريب رفقاء سيرجيو راموس.

ويبقا السؤال واضح هل يقدر سولاري السير على خطى زيدان والفوز بالكلاسيكو الأول له أم أنه سيصبح ضحية جديدة وينضم لقائمة المدربين الخسارين من برشلونة ؟