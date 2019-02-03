شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بنزيمة يحقق رقما مميزا مع ريال مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365- دون الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني رقما مميزا مع الملكي خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم بالجولة الثانية والعشرين من الدوري.

ونجح كريم بنزيمة في تسجيل هدف ريال مدريد الأول بشباك ديبورتيفو ألافيس في الدقيقة 30 من الشوط الأول ليمنح الريال التقدم.

ذكر حساب ماستر شيب الإسباني، أن كريم بنزيمة سجل في أربع مباريات متتالية مع ريال مدريد للمرة الأولى منذ يناير 2017، وأصبح لديه 18 هدف هذا الموسم في جميع المسابقات.