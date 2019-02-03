شكرا لقرائتكم خبر عن فرايبورج ينتزع تعادلا قاتلا أمام شتوتجارت والان مع التفاصيل

الخليج 365- تعادل فرايبورج، اليوم الأحد، أمام مضيفه شتوتجارت، بهدفين لكل منهما، على ملعب (مرسيدس بينز أرينا)، في إطار الجولة الـ20 من الدوري الألماني.

تقدم الضيوف مبكرا، عن طريق المهاجم يانيك هابيرير، في الدقيقة (4).

وفي الدقيقة (75)، تمكن المدافع الأرجنتيني إيمليانو إنسوا، من إدراك التعادل لأصحاب الأرض.

ونجح لاعب الوسط، دانييل ديدافي، في إحراز الهدف الثاني لشتوتجارت (ق83)، قبل أن يقتنص المهاجم فلوريان نايديرليشنير، هدف التعادل القاتل للضيوف (ق90+4).

وشهد اللقاء حالة طرد لمهاجم شتوتجارت، ماريو جوميز، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية (ق89).

وبهذه النتيجة، رفع شتوتجارت رصيده من النقاط إلى 15، في المركز السادس عشر، وفرايبورج إلى 22 نقطة، في المركز الثالث عشر.