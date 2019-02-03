تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مان سيتي على آرسنال

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الخليج 365- يتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج هذا الموسم بعد انتهاء منافسات اليوم الثاني من الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفاز نادي مانشستر سيتي أمام فريق أرسنال، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد.
وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي :-
1- ليفربول 61 نقطة.
2- مان سيتي 59 نقطة.
3- توتنهام هوتسبير 57 نقطة.
4- تشيلسي 50 نقطة.
5- مانشستر يونايتد 48 نقطة.
6- أرسنال 47 نقطة.
7- ولفرهامبتون 38 نقطة.
8- واتفورد 34 نقطة.
9- ايفرتون 33 نقطة.
10- بورنموث 33 نقطة.
11- ليستر سيتي 32 نقطة.
12- ويست هام 31 نقطة.
13- برايتون 27 نقطة.
14- كريستال بالاس 26 نقطة.
15- نيوكاسل يونايتد 24 نقطة.
16- بيرنلي 24 نقطة.
17- ساوثهامبتون 24 نقطة.
18- كارديف سيتي 22 نقطة.
19- فولهام 17 نقطة.
20- هيدرسفيلد تاون 11 نقطة.
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