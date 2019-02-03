شكرا لقرائتكم خبر عن هداية ملاك تتوج بذهبية بطولة قبرص الدولية للتايكوندو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجت هداية ملاك لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو ونادي الصيد، بالميدالية الذهبية في منافسات أقل من وزن 67 كجم ببطولة قبرص الدولية، وذلك بعد فوزها في المباراة النهائية على لاعبة كوستاريكا بنتيجة (10 - صفر).

وكانت هداية ملاك - صاحبة برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016 - قد افتتحت مبارياتها في بطولة قبرص، بالفوز في الدور التمهيدي على لاعبة اليونان بنتيجة (23 - 3)، ثم الفوز في الدور قبل النهائي على لاعبة اليونان بنتيجة (13 - 4).

وتعد هذه الميدالية بداية قوية للبطلة المصرية في افتتاح الموسم الهام للتأهيل الأولمبي والذي تسعى فيه هداية إلى تحسين تصنيفها الأولمبي من أجل التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وتستعد هداية ملاك عقب انتهاء البطولة لخوض بطولة مصر الدولية المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 حتى 24 فبراير الجاري بالغردقة.