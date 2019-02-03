جوارديولا: عُدنا لطبيعتنا أمام آرسنال.. وأفكر في تشيلسي

أشاد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بلاعبي فريقه بعد الفوز على آرسنال بنتيجة (3-1)، اليوم الأحد، على ملعب "الاتحاد"، بالجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا، في المؤتمر الصحفي وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للنادي: "الشيء المهم هو أن نكون أنفسنا، في نيوكاسل لم نتعرف على فريقنا، اللاعبون عرفوا ذلك، أما اليوم لقد عُدنا بالفعل".

وأضاف بيب: "أٌفضل أن أكون في مركز ليفربول، الضغط عندما تكون متأخرًا، وتفقد النقاط يكون أصعب".

وواصل مدرب السيتزين: "منذ البداية أنا سعيد جدا بأجويرو، في بداية الموسم، الناس قالت إنني لا أحبه، لكني سعيد جدا به، لأكون أمينا لقد استخدمت ستيرلنج، وجيسوس في مركز المهاجم الصريح، اليوم قاتل وفعل كل شيء من أجل الفريق".

وتابع: "أنا أحكم على النية، ونية أجويرو دائما هي مساعدة الفريق، لأننا كنا معا".

ولعب سيرجيو أجويرو دور البطولة بإحراز أهداف سيتي الثلاثة في الدقائق 1 و44 و61، فيما سجل لوران كوسيلني هدف أرسنال في الدقيقة 11.

وقال جوارديولا أيضًا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "أتفهم الضغوط علينا من أجل الفوز، بعد مباراة نيوكاسل، كان ليفربول متقدمًا بسبع نقاط، والآن هم متقدمين علينا بنقطتين يجب عليهم أن يلعبوا، لكن فريق وست هام فريق جيد، أما نحن علينا أن نفكر في إيفرتون ثم تشيلسي، هو أسبوع صعب علينا".

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 59 نقطة واستعاد المركز الثاني من أرسنال، بفارق نقطتين وراء ليفربول الذي يلعب مساء الإثنين بضيافة وست هام يونايتد في ختام المرحلة.