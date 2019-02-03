ليون يكرم سالا خلال قمة سان جيرمان

أعلن نادي أولمبيك ليون، تكريم المهاجم الأرجنتيني إيمليانو سالا، خلال مباراة الفريق أمام باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
وأشار نادي ليون عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إلى أنه سيتم تكريم سالا بحلول الدقيقة 9 من المباراة.
واختفى المهاجم الأرجنتيني قبل ما يقرب من أسبوعين أثناء سفره بطائرة خاصة للالتحاق بصفوف فريقه الجديد، كارديف سيتي.
وكان إيمليانو سالا لاعبا بصفوف نانت، ورحل عن صفوف الفريق الكناري خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر الماضي، إلا أن طائرته اختفت وسط ظروف غامضة دون تأكيد وفاته بشكل رسمي حتى الآن.
وأعلنت السلطات الرسمية، توقف البحث عن الطائرة المفقودة، لكن عائلة اللاعب قررت استئناف البحث، بعد جمع تبرعات وصلت إلى 300 ألف يورو تقريبًا.
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