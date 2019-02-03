شكرا لقرائتكم خبر عن نجعي النصر يرتدي قميص القادسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

أعلنت إدارة نادي القادسية ضم لاعب خط وسط نادي النصر وقائد المنتخب الأولمبي سامي النجعي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية وحتى نهاية الموسم الحالي.

ويعتبر النجعي (21 عاماً) خامس الصفقات التي تبرمها الإدارة القدساوية، بعد المهاجم البرازيلي جورجي داسيلفا، والمدافع الجزائري مختار بلخيتر، والمهاجم مختار فلاتة، وعودة لاعب المحور الغاني محمد فتاو من الإعارة.

وقاد النجعي «الأخضر الشاب» في مونديال كوريا الجنوبية، كما تُوج هدافاً لبطولة آسيا تحت 19 عاماً في البحرين.

من جانبه، أثنى رئيس نادي القادسية مساعد الزامل على اللاعب سامي النجعي، وقال: «النجعي من اللاعبين المميزين في وسط الملعب بالرغم من صغر سنه، والتعاقد معه جاء لتدعيم صفوف الفريق القدساوي بلاعبين شباب في خانة المحور».

وأضاف الزامل: «نتمنى التوفيق للاعبنا الجديد، ونتطلع أن يشكل النجعي الإضافة القوية التي ينتظرها منه المدرب، وأن يظهر بمستوى ينال به رضا الجمهور القدساوي».

من جانبه، أبدى النجعي سعادته بالأنضمام للقادسية قائلاً: «الكيان القدساوي من الفرق أصحاب التاريخ الكبير، وشرف لي أن أمثل القادسية في محطة جديدة في مسيرتي، وأتطلع لأن أكون عند حسن ظن الإدارة القدساوية التي وثقت في إمكاناتي، وإن شاء الله أساهم مع زملائي في تحقيق نتائج جيدة من أجل احتلال مكان يليق بالفريق في جدول الترتيب».