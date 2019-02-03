أخبار محمد صلاح اليوم الأحد 3 / 2 / 2019 نجم تشيلسى يطالب ساري الاقتداء بالفرعون

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جدة - عمرو شويل طالب "بات نيفن"، لاعب تشيلسي السابق «ماورسيو ساري»، المدير الفني للفريق، بتعديل طريقة اللعب، على غرار ثنائي ليفربول محمد صلاح و"أندي روبرتسون".
وقال "نيفن"، في تصريحات لموقع "ديلي ستار" الإنجليزي: «فرق مثل مانشستر سيتي وليفربول، يلعبان بخطة تعتمد على الاستحواذ، وبشكل منتظم مثل محمد صلاح، والظهير الأيسر روبرتسون في ليفربول، ولذلك يشكلون خطورة دائمًا في المباريات».
وأضاف: "تشيلسي يفتقد الاستحواذ والوصول لمناطق الخطورة بالنسبة للمنافس، عليهم أن يفعلوا ذلك لمنح مهاجميهم الفرصة للتسجيل، خاصة وأن لديهم لاعب مميز مثل هيجواين في الخط الأمامي".
مدافع وست هام يتحدث عن مواجهة صلاح
أكد الفرنسي، عيسى ديوب، مدافع وست هام الإنجليزي إنه لن يقوم بعمل استعدادات خاصة من أجل إيقاف النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول وهداف البريميرليغ.
وأوضح ديوب (22 عاما)، عبر موقع ناديه على الإنترنت، ردا على استعداداته من أجل مواجهة صلاح يوم الاثنين: "لا أعتقد أن هجومهم لا يمكن إيقافه. سوف أخوض المباراة كأي مباراة أخرى".
وأضاف: "نحن نعلم أن محمد صلاح لاعب كبير، لكن بالنسبة لي سوف أستعد بالطريقة المعتادة، وسوف ألعب المباراة بأسلوبي المعتاد".
وتابع: "قبل كل مباراة أشاهد لقطات لكافة المهاجمين للفريق المنافس، ومن خلال ذلك أعرف أسلوب كل لاعب وما يحبه ولا يحبه، لذا أرى أن إيقافه صعبا لكن ليس مستحيلا".
يذكر أن وست هام يلعب أمام ليفربول في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي مساء الاثنين، ويتصدر البريميرليج بفارق 4 نقاط عن توتنهام و 5 مع مانشستر سيتي.
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