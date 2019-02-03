بولونيا يزيد محن إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

اسماء السيد - عمق بولونيا محن إنتر ميلان عندما تغلب عليه 1-صفر الأحد على ملعب "جوزيبي مياتزا" في ميلانو المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين بولونيا بفوزه إلى مهاجمه البارغوياني فيديريكو سانتاندر الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 33 بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية انبرى لها التشيلي إيريك بولغار.

وهي الخسارة الثانية تواليا لإنتر ميلان الذي فشل في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة فتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الثالث، وبات مهددا بشدة من جاره ميلان وروما اللذين يلتقيان لاحقا على الملعب الأولمبي في العاصمة حيث يتخلف عنه الأول بخمس نقاط والثاني بست نقاط.

وفضلا عن تعثره في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري وعدم تسجيله أي هدف فيها في العام الجديد (عقم هجومي للمرة الأولى منذ عام 1956)، فإن لاعبي المدرب لوتشانو سباليتي ودعوا مسابقة كأس إيطاليا من الدور ربع النهائي بالخسارة على أرضهم أمام لاتسيو بركلات الترجيح.

وقدم إنتر ميلان عرضا مخيبا قوبل بصافرات الاستهجان من جماهير النادي في نهاية الشوط الأول والمباراة، وبات مصير مدربه سباليتي على المحك.

في المقابل، حقق بولونيا فوزه الثالث هذا الموسم والأول منذ تغلبه على أودينيزي 2-1 في 30 أيلول/سبتمبر الماضي في المرحلة السابعة بعدما كان تغلب قبله على روما 2-صفر في المرحلة الخامسة.

وهو الفوز الأول لبولونيا في مباراته الأولى بقيادة مدربه الجديد القديم لاعب إنتر ميلان الدولي الصربي السابق سينيسا ميهايلوفيتش الذي عين الإثنين الماضي عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق على ملعبه أمام فروزينوني صاحب المركز قبل الأخير صفر-4 في المرحلة الماضية.

وبدأ ميهايلوفيتش (49 عاما) مسيرته التدريبية مساعدا لمدرب المنتخب الإيطالي حاليا روبرتو مانشيني، في انتر ميلان عام 2006، ثم تولى الإشراف على بولونيا في موسم 2008-2009.

كما هو الفوز الأول لبولونيا خارج قواعده هذا الموسم والأول منذ تغلبه على كييفو في كانون الأول/ديسمبر 2017، والأول على إنتر ميلان منذ عام 2013.

وتعادل أودينيزي مع فيورنتينا بهدف للدنماركي ينز لارسن (56) مقابل هدف للسويسري إدميلسون فرنانديش (65)، وجنوى مع ساسوولو بهدف للبارغوياني أنطونيو سانابريا (41) مقابل هدف للصربي فيليب ديوريسيتش (28)، وسبال مع تورينو 0-0.

وتختتم المرحلة غدا الإثنين بلقاءي فروزينوني مع لاتسيو، وكالياري مع اتالانتا.

ملخص مباراة بولونيا وإنتر ميلان:

ملخص مباراة سبال وتورينو:

ملخص مباراة جنوى وساسولو:

ملخص مباراة أودينيزي وفيورنتينا: