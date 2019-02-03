شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب النجوم يحذر لاعبيه من "خدعة" هزيمة الزمالك أمام جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب أحمد سامي المدير الفني لفريق نجوم إف سى، من الجهاز الإدارى تحضير بعض مباريات الزمالك المسجلة، وآخرها مواجهة جورماهيا الكينى بالكونفدرالية، لعرضهم على لاعبيه خلال الإجتماع الفنى الذى سيعقده معهم لتحديد نقاط القوة والضعف بالفريق الأبيض.

ويستعد النجوم لمواجهة الزمالك يوم 9 فبراير المقبل، على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وكان الأبيض خسر من جورماهيا بنتيجة 4/2 في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد موى ستاوديوم فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وحذر سامى لاعبيه من خدعة خسارة الزمالك من جورماهيا الكينى، مؤكدًا أن الأبيض فريق كبير ويمتلك عناصر مميزة ولا يمكن الوقوع في فخ التهاون أمامهم بعد الخسارة من جورماهيا.

وقرر أحمد سامى الاستعانة بمواجهة الزمالك وجورماهيا لكشف نقاط الضعف التى يعاني منها الأبيض، خاصة وإن الفريق كان متفوقًا في كافة النواحى الدفاعية والهجومية قبل موقعة الفريق الكينى والخسارة بالأربعة.