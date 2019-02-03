شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يحضر نهائى البطولة العربية لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة على حضور لقاء نهائى البطولة العربية لسيدات الكرة الطائرة المقام على إستاد القاهرة بين الأهلى و الصفاقسى التونسى . جدير بالذكر أن اللقاء يقام على الصالة المغطاة بإستاد القاهرة بحضور أولياء الأمور وأعضاء الجمعية العمومية للأهلى. و يسعى فريق الأهلى إلى الاحتفاظ باللقب فى ظل تقديمه مستويات قوية منذ انطلاق البطولة و تحقيق الفوز فى جميع لقاءاته قبل النهائى. كما تواجد العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلى و هناء حمزة.

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