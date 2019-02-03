شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يدرس إراحة محمد صلاح من المشاركة فى مباراة مصر و النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيهاب لهيطة مديرالمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافير أجيري، يدرس الدفع بوجوه جديدة أمام النيجر ضمن الجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

أكد لهيطة أن أجيري لم يتخذ قرار حتى الأن بشأن إراحة اللاعبين الأساسين، ولكنه يفكر بشدة في الدفع بعناصر جديدة في المباراة وإراحة بعض اللاعبين الأساسيين سواء المحترفين أو المحليين، على رأسها محمد صلاح نجم ليفربول الأنجليزي.

أضاف "الجهاز الفني يتابع مباريات الدوري الممتاز للوقوف على قائمة اللاعبين التي ستنضم لقائمة الفريق، ليس فقط الدوري المصري، فبعض أعضاء من الجهاز الفني سافرا إلى الدول التي تضم لاعبين مصريين محترفين".