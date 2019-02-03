ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على أرسنال.. وقائمة الهدافين بعد هاتريك أجويرو (فيديو)

كتب: ضياء السقا

اكتسح مانشستر سيتي، ضيفه أرسنال بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب الاتحاد، في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل سيرجيو أجويرو "هاتريك" للسيتي في الدقائق 1، 44، 60 على الترتيب، فيما أحرز هدف أرسنال الوحيد كوسيلني في الدقيقة 11.

شاهد أهداف مانشستر سيتي وأرسنال

وبذلك ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ 59 في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، والذي سيواجه ويستهام الإثنين، في ختام الجولة، فيما جاء توتنهام ثالثا بـ57 نقطة.

جدول الدوري حتى الآن

قائمة الهدافين

وعلى صعيد هدافي البريميرليج، رفع أجويرو رصيده لـ14 هدفا، متساويا مع هاري كين في المركز الثالث، فيما يتصدر محمد صلاح القائمة بـ16 هدفا، بفارق هدف عن أوباميانج الوصيف.

ترتيب الهدافين حتى الآن