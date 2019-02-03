الدوري الإنجليزي: أغويرو يقود السيتي لمطاردة ليفربول

سجل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه لتحقيق الفوز على ضيفه آرسنال 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت فوز مانشستر يونايتد على ليستر سيتي 1-0.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله أغويرو بعد مرور 46 ثانية فقط من بداية اللقاء، مسجلاً ثاني أسرع هدف لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم، إذ كان سجل اللاعب نفسه هدفاً أمام نيوكاسل في الجولة الماضية بعد 26 ثانية فقط من بداية اللقاء.

واستطاع آرسنال أن يعادل النتيجة في الدقيقة 11 عن طريق لوران كوتشيلني، ثم أضاف أغويرو الهدف الثاني له ولمانشستر سيتي في الدقيفة 44 قبل أن يسجل هدفاً ثالثاً في الدقيقة 61.

ورفع أغويرو رصيد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 14 هدفاً، ليدخل سباق المنافسة على لقب الدوري خاصة وأنه احتل المركز الثالث في قائمة الهدافين مناصفة مع هاري كين وبفارق هدفين خلف المصري محمد صلاح هداف الدوري حتى الآن.

وأصبح أغويرو ثاني لاعب يصل للهاتريك العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف آلان شيرر لاعب نيوكاسل وبلاكبيرن، علماً بأنه سجل 11 هاتريك في المسابقة قبل اعتزاله.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 59 نقطة ليستعيد المركز الثاني الذي فقده أمس لمصلحة توتنهام، وليقلص الفارق إلى نقطتين بينه وبين ليفربول، الذي يواجه مضيفه ويستهام غداً الإثنين.

وتوقف رصيد آرسنال عند 47 نقطة في المركز السادس.

يذكر أن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا لم يخسر في 11 مباراة واجه فيها مدرب آرسنال الحالي، أوناي إيمري، في كل المسابقات، إذ فاز في 7 وتعادل في 4.