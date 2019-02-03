الاتحاد الدولي يرفض ضم بن شرقي للوحدة السعودي

أشرف بنشرقي كتبت: سارة جاب الله أنهى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فرصة فريق الوحدة السعودي من في ضم الدولي المغربي أشرف بنشرقي، على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم خلال الانتقالات الشتوية الحالية. وكما ذكرت صحيفة "هيسبريس" المغربية أن "الفيفا" رفض طلب نادي الهلال السعودي، بالترخيص لأشرف بنشرقي بالانتقال إلى نادي الوحدة بنظام الإعارة إلى نهاية الموسم الحالي قادما من فريق لانس أن "الفيفا" رفض طلب نادي الهلال السعودي، بالترخيص لأشرف بنشرقي بالانتقال إلى نادي الوحدة بنظام الإعارة إلى نهاية الموسم الحالي قادما من فريق لانسالفرنسي. وأضافت: "حرم الوحدة من التعاقد مع المهاجم المغربي بسبب مشاركته رفقة الهلال في السوبر السعودي قبل انتقاله إلى لانس الفرنسي على سبيل الإعارة، وبالتالي استحالة انضمامه إلى الفريق السعودي الراغب في ضمه، ليتأكد رسميا إتمامه للموسم الحالي مع ناديه الفرنسي" .

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