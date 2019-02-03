الاتحاد الإسباني يجهز لتنظيم كأس الصداقة

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يجهز الاتحاد الإسباني لكرة القدم توقيع اتفاقية مع نظيره المغربي ، تتضمن إقامة كأس الصداقة ، ليجمع بين بطل الدوري الاسباني "الليجا" وبطل الدوري المغربي.
ويأتي مقترح الاتحاد الإسباني على هامش كأس الصداقة المغربي الإماراتي، الذي أقيم لأول مرة في عام 2015، وجمع وقتها بين العين والوداد.
وأكدت صحيفة "هسبريس" المغربية وفقًا لمصادرها أن الاتحاد الإسباني يود تطوير علاقته بنظيره المغربي، استعدادًالتقديم ملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030.
وأوضحت الصحيفة أن سيتم الإعلان الرسمي عن القرار خلال الندوة، التي سيعقدها مندوب الدوري الإسباني بالمغرب وتونس والجزائر، بعد غدٍ الثلاثاء، حال توصل الطرفان لاتفاق نهائي حول كأس الصداقة.
وأضافت : " وسبق للويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن حل ضيفا
يذكر أن المغرب كانت قد أقامت اتفاقية العام الماضي مع إسبانيا، استضافت على إثرها لقاء السوبر الإسباني بين إشبيلية وبرشلونة، والذي فاز به البرسا بثنائية مقابل هدف وحيد.
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