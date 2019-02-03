الاتحاد الإسباني يجهز لتنظيم كأس الصداقة

كتبت: سارة جاب الله

يجهز الاتحاد الإسباني لكرة القدم توقيع اتفاقية مع نظيره المغربي ، تتضمن إقامة كأس الصداقة ، ليجمع بين بطل الدوري الاسباني "الليجا" وبطل الدوري المغربي.

ويأتي مقترح الاتحاد الإسباني على هامش كأس الصداقة المغربي الإماراتي، الذي أقيم لأول مرة في عام 2015، وجمع وقتها بين العين والوداد.

وأكدت صحيفة "هسبريس" المغربية وفقًا لمصادرها أن الاتحاد الإسباني يود تطوير علاقته بنظيره المغربي، استعدادًا

لتقديم ملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030.

وأوضحت الصحيفة أن سيتم الإعلان الرسمي عن القرار خلال الندوة، التي سيعقدها مندوب الدوري الإسباني بالمغرب وتونس والجزائر، بعد غدٍ الثلاثاء، حال توصل الطرفان لاتفاق نهائي حول كأس الصداقة.

وأضافت : " وسبق للويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن حل ضيفا

على جامعة الكرة بالمغرب، الصيف الماضي، من أجل توقيع اتفاقية احتضان ملعب طنجة الكبير للسوبر الإسباني الذي جمع بين برشلونة وإشبيلية، حيث استغلا الفرصة أيضا للحديث بإسهاب على إمكانية تنظيم "مونديال" مشترك إلى جانب البرتغال، وهي الفكرة التي تبلورت إلى أن اقتربت للخروج بصفة رسمية إلى حيز الوجود" .

يذكر أن المغرب كانت قد أقامت اتفاقية العام الماضي مع إسبانيا، استضافت على إثرها لقاء السوبر الإسباني بين إشبيلية وبرشلونة، والذي فاز به البرسا بثنائية مقابل هدف وحيد.