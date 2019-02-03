رئيس اتحاد الطائرة يستقبل وزير الشباب لحضور قمة البطولة العربية لأندية السيدات

كتب - نورهان فضل: استقبل المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونخبة من القيادات الرياضية المصرية والعربية منهم الوزير العامري فاروق العامري نائب رئيس النادي الأهلي والدكتور بشير العلوان ممثل رئيس الاتحاد العربي للكره الطائرة. العربي للكره الطائرة. كما استقبل السيد حسن السعدني قنصل تونس بالقاهرة والدكتور فراس الفالح رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة وذلك لحضور مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الصفاقسي التونسي والحفل الختامي للبطولة وتسليم الجوائز وتبدأ فعاليات المباراة الآن. كما يحضر البطولة نخبة من القيادات الأمنية منهم اللواء هاني جرجس حكمدار القاهرة واللواء سليمان شتا مساعد مدير أمن القاهرة للأمن العام والذين يقومون بدورهم بإجراءات أمنية عالية وفاعلة في تأمين الفرق المشاركة داخل وخارج البطولة من أجل نجاح البطولة عربيا ودوليا.

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