جوارديولا : أجويرو يستحق قيادة هجوم السيتي

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أبدى الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشيستر سيتي
وقال بيب جدوارديولا في تصريحات للموقع الرسمي لمانشيستر سيتي : في اول موسملي مع السيتي قال البعض إنني لا أحب أجويرو وكنت أضحك من مثل هذه الأقوال ولأكون صريحا ففي بعض الأوقات كنت أفضل مشاركة جابريال خيسوس مهاجما أو رحيم سترلينج .
وأضاف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشيستر سيتي
وحول المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قال بيب جوارديولا : المنافسة قوية لكني لا أفضل وضعنا الحالي بكل تأكيد أفضل أن أكون في موقف ليفربول فهو المتصدر و وضع الفريق الذي يطارد المتصدر يكون هو الذي تحت الضغط ولذلك فأفضل موقف هو موقف ليفربول.
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