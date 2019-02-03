هداية ملاك تتوج بذهبية قبرص الدولية للتايكوندو

أحرزت هداية ملاك، لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو، الميدالية الذهبية في منافسات وزن -٦٧ كجم ببطولة قبرص الدولية.
و توجت صاحبة برونزية أولمبياد ريو بالميدالية الذهبية بعد فوزها في المباراة النهائية على لاعبة كوستاريكا بنتيجة ١٠-١.
و كانت هداية قد افتتحت مبارياتها بالفوز في الدور التمهيدي على لاعبة اليونان بنتيجة ٢٣-٣. ثم الفوز في الدور قبل النهائي على اليونان بنتيجة ١٣-٤.
و تعد هذه الميدالية بداية
و تستعد هداية حاليا لخوض بطولة مصر الدولية المقرر إقامتها في الفترة من ٢١ إلى ٢٤ فيراير بالغردقة.
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