هداية ملاك تتوج بذهبية قبرص الدولية للتايكوندو

كتب-عبد الرحمن ابو هاشم:

أحرزت هداية ملاك، لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو، الميدالية الذهبية في منافسات وزن -٦٧ كجم ببطولة قبرص الدولية.

و توجت صاحبة برونزية أولمبياد ريو بالميدالية الذهبية بعد فوزها في المباراة النهائية على لاعبة كوستاريكا بنتيجة ١٠-١.

و كانت هداية قد افتتحت مبارياتها بالفوز في الدور التمهيدي على لاعبة اليونان بنتيجة ٢٣-٣. ثم الفوز في الدور قبل النهائي على اليونان بنتيجة ١٣-٤.

و تعد هذه الميدالية بداية

قوية للبطلة المصرية في افتتاح الموسم الهام للتأهيل الأولمبي و الذي تسعى فيه هداية إلى تحسين تصنيفها الأولمبي من أجل التأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

و تستعد هداية حاليا لخوض بطولة مصر الدولية المقرر إقامتها في الفترة من ٢١ إلى ٢٤ فيراير بالغردقة.