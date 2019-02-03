رياضة | سيميوني يتحدث عن خسارة الليجا لصالح برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيميوني يتحدث عن خسارة الليجا لصالح برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد عقب الخسارة من ريال بيتيس بهدف نظيف في الأسبوع ال 22 من الدوري بأنه لا يزال متفائلا بشأن المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وقال سيميوني في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "لم نستطع إيجاد الحلول أمام منافس صعب، موراتا قدم مردودا مثالياً في الظهور الأول له بقميص الفريق".

وأضاف : "ليس من الإنصاف الحديث عن ركلة الجزاء بعد الخسارة".

واختتم سيميوتي تصريحاته قائلاً : "على العكس، أنا متفائل ولحسن الحظ البارسا تعادل مع فالنسيا هذه الجولة ولم يبتعد كثيرا عنا، البطولة لا تزال طويلة وعلينا أن نستمر".