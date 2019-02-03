رياضة | خوانفران: فشلنا في تقليص الفارق مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خوانفران: فشلنا في تقليص الفارق مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق خوانفران مدافع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على الخسارة اليوم من ريال بيتيس بهدف نظيف في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري.

وقال خوانفران في تصريحات نشرتها صحيفة الماركا: لسنا سعداء بنتيجة مباراة اليوم، فشلنا في تقليص الفارق مع برشلونة ولذلك نحن محبطون من النتيجة.

واضاف: لم نتمكن من خطف الفوز في حين نجح ريال بيتيس في تسجيل هدف وحافظ عليه حتي نهاية اللقاء.

وفشل أتلتيكو مدريد من تعثر برشلونة يوم أمس عقب تعادل النادي الكتالوني مع فالنسيا 2-2 في نفس الجولة.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة ريال مدريد يوم السبت المقبل بالديربي، ثم سيواجه يوفنتوس بعدها بـ10 أيام بدوري أبطال أوروبا.