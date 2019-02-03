رياضة | وفد الـ"كاف" يتفقد ملعب النصر استعدادا للأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد الـ"كاف" يتفقد ملعب النصر استعدادا للأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد فضل مدير بطولة الأمم الإفريقية 2019 بالإضافة لوفد من الاتحاد الأفريقي "كاف" على زيارة نادي النصر وتفقد ملعب كرة القدم وغرف خلع الملابس والجيم الخاص بالنادي، وذلك لبحث إمكانية استضافة تدريبات أحد المنتخبات الأفريقية التي ستشارك في البطولة في مجموعة القاهرة.

ونال ملعب النصر وغرف خلع الملابس إعجاب الوفد الأفريقي ومسئولي الجبلاية، حيث من الممكن أن يستضيف نادي النصر أحد الفرق المشاركة في البطولة.

يذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية في شهر يونيو المقبل.