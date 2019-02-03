رياضة | جوارديولا يدخل تاريخ مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يدخل تاريخ مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الفوز على نظيره فريق أرسنال 3-1 في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

ولعب سيرجيو أجويرو دور البطولة بإحراز أهداف سيتي الثلاثة في الدقائق 1 و44 و61، فيما سجل لوران كوسيلني هدف أرسنال في الدقيقة 11.

ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن بيب جوارديولا أصبح أول مدرب لفريق مانشستر سيتي يفوز بأربعة مباريات متتالية في الدوري على أرسنال منذ أن فعلها من قبله المدرب ويلفريد وايلد في 1936-1937.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 59 نقطة واستعاد المركز الثاني من أرسنال، بفارق نقطتين وراء ليفربول الذي يلعب مساء الإثنين بضيافة وست هام يونايتد في ختام المرحلة.