رياضة | وزير الرياضة يحضر نهائي البطولة العربية للطائرة بين الأهلي والصفاقسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يحضر نهائي البطولة العربية للطائرة بين الأهلي والصفاقسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، الصالة المغطاة رقم ٢ بستاد القاهرة، لحضور مباراة الأهلي والصفاقسي في ختام البطولة العربية للكرة الطائرة للأندية سيدات.

ويحضر المباراة الختامية العامري فاروق نائب رئيس الأهلي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي أعضاء مجلس الإدارة، بجانب خالد ناصف رئيس اتحاد الطائرة و هناء حمزة عضو مجلس ادارة اتحاد الطائرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة وباقي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وكانت مصر قد استضافت البطولة في الفترة من ٢٧ يناير وحتى ٣ فبراير بمشاركة ٧ فرق وهي الأهلي والزمالك والصيد وسبورتنج والمحرق البحريني والصفاقسي التونسي.