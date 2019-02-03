اونلاين | بدأت الآن شاهد.. مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني "بث مباشر" NOW ,مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدأت الآن شاهد.. مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني "بث مباشر" NOW ,مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بوابة الخليج 365 الإليكتروني بثا مباشرا لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو الأفيس التي تنطلق في تمام العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة 22 للدوري الإسباني.

يدخل ريال مدريد اللقاء بقيادة المدير الفني المؤقت، سنتياجو سولاري، بهدف مواصلة النتائج الإيجابية بعد أن نجح الفريق في تجاوز عقبة جيرونا بكأس الملك الأسبوع الماضي، ليتأهل لمواجهة برشلونة في كلاسيكو ناري 6 فبراير الجاري.

ويأمل الميرينجي في استغلال الدفعة المعنوية لتحقيق انتصار جديد في الليجا تحسن من ترتيب الفريق المتأخر في جدول ترتيب الليجا، حيث يحتل الفريق الملكي المركز الثالث بفارق 11 نقطة عن الفريق الكتالوني متصدر جدول المسابقة.

على الجانب الآخر يقدم ديبورتيفو الأفيس موسمًا مميزًا، حيث يسعى المدير الفني، إبيلاردو فيرنانديز، للخروج بنتيجة إيجابية ليقترب خطوة أخرى من صراع المربع

الذهبي المؤهل، للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويعتمد الأفيس بصورة كبيرة على الثنائي الخطير بورخا باستون، لاعب الوسط الغاني مبارك وأكاسو في إزعاج دفاعات ريال مدريد التي تعاني من اهتزاز في المستوى منذ انطلاق الموسم الجاري.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد والأفيس بالدوري الإسباني:

ريال مدريد:

حارس المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: مارسيلو، سيرخيو راموس، ناتشو، أودريوزولا

الوسط: داني سيبايوس، كاسيميرو، مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيمه، أسينسيو

ديبورتيفو الأفيس:

حارس المرمي: فيرناندو باتشيكو

الدفاع: دوارتي، ماريبان، لاجوارديا، مارتن باديلا

الوسط: مبارك وأكاسو، براساناك، مانو جارسيا، بورجوي ألفيز

الهجوم: بورخا باستون، جوناثان كاليري