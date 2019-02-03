اونلاين | مجموعة الزمالك.. بث مباشر مباراة نصر حسين داي وبترو اتليتكو في الكونفيدرالية اليوم الأحد 3 فبراير 2019

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مجموعة الزمالك.. بث مباشر مباراة نصر حسين داي وبترو اتليتكو في الكونفيدرالية اليوم الأحد 3 فبراير 2019

يستقبل فريق نصر حسين داي الجزائري نظيره نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي وذلك مساء اليوم الأحد في الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

مجموعة الزمالك.. بث مباشر مباراة نصر حسين داي وبترو اتليتكو في الكونفيدرالية اليوم الأحد 3 فبراير 2019

ويلعب نصر حسين داي مع بترو أتلتيكو على ملعب 5 جويليه مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

مجموعة الزمالك.. بث مباشر مباراة نصر حسين داي وبترو اتليتكو في الكونفيدرالية اليوم الأحد 3 فبراير 2019

ويقع نصر حسين داي بالمجموعة الرابعة من الكونفدرالية الإفريقية بصحبة أندية؛ الزمالك المصري وجور ماهيا الكيني وبترو أتلتيكو الأنجولي.

وستكون مباراة نصر حسين داي مع بترو أتلتيكو في الكونفدرالية الإفريقية مذاتة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 5 HD.

وكان فريق نصر حسين داي قد تأهل للمجموعات بعد الفوز على الأهلي الليبي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2 بينما بترو أتلتيكو نجح في إقصاء الملعب المالي.

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