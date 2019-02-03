اونلاين | يلا شوت | مشاهدة مباراة نصر حسين داي وبترو اتليتكو بث مباشر بدون تقطيع اليوم الاحد 3/2/2019 رابط اون لاين ماتش

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يلا شوت | مشاهدة مباراة نصر حسين داي وبترو اتليتكو بث مباشر بدون تقطيع اليوم الاحد 3/2/2019 رابط اون لاين ماتش

يستقبل فريق نصر حسين داي الجزائري نظيره نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي وذلك مساء اليوم الأحد في الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

يلا شوت | مشاهدة مباراة نصر حسين داي وبترو اتليتكو بث مباشر بدون تقطيع اليوم الاحد 3/2/2019 رابط اون لاين ماتش

ويلعب نصر حسين داي مع بترو أتلتيكو على ملعب 5 جويليه مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

يلا شوت | مشاهدة مباراة نصر حسين داي وبترو اتليتكو بث مباشر بدون تقطيع اليوم الاحد 3/2/2019 رابط اون لاين ماتش

ويقع نصر حسين داي بالمجموعة الرابعة من الكونفدرالية الإفريقية بصحبة أندية؛ الزمالك المصري وجور ماهيا الكيني وبترو أتلتيكو الأنجولي.

وستكون مباراة نصر حسين داي مع بترو أتلتيكو في الكونفدرالية الإفريقية مذاتة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 5 HD.

وكان فريق نصر حسين داي قد تأهل للمجموعات بعد الفوز على الأهلي الليبي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2 بينما بترو أتلتيكو نجح في إقصاء الملعب المالي.

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