اونلاين | يلا شووت .. مشاهدة مباراة نصر حسين داي وبترو اتليتكو بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

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يلا شووت .. مشاهدة مباراة نصر حسين داي وبترو اتليتكو بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

يستقبل فريق نصر حسين داي الجزائري نظيره نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي وذلك مساء اليوم الأحد في الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

يلا شووت .. مشاهدة مباراة نصر حسين داي وبترو اتليتكو بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

ويلعب نصر حسين داي مع بترو أتلتيكو على ملعب 5 جويليه مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

يلا شووت .. مشاهدة مباراة نصر حسين داي وبترو اتليتكو بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

ويقع نصر حسين داي بالمجموعة الرابعة من الكونفدرالية الإفريقية بصحبة أندية؛ الزمالك المصري وجور ماهيا الكيني وبترو أتلتيكو الأنجولي.

وستكون مباراة نصر حسين داي مع بترو أتلتيكو في الكونفدرالية الإفريقية مذاتة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 5 HD.

وكان فريق نصر حسين داي قد تأهل للمجموعات بعد الفوز على الأهلي الليبي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2 بينما بترو أتلتيكو نجح في إقصاء الملعب المالي.

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