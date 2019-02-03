انت الان تتابع تفاصيل خبر يوم سعيد لقطبي مانشستر في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 فبراير 2019 09:50 مساءً - ضيّق مانشستر سيتي الخناق على ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ إثر فوزه على ضيفه آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف، في القمة التي جرت مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة المحلية.

وفرض المهاجم الأرجنتيني، سيرجيو أغويرو، نفسه نجماً للموقعة الكروية بتسجيله ثلاثة أهداف للفريق السماوي، في الدقائق الأولى والـ44 و61، فيما سجّل المدافع الفرنسي لوران كوسيلني هدف "المدفعجية" الوحيد في الدقيقة الـ11.

بهذا استعاد مانشستر سيتي المركز الثاني من توتنهام بوصوله إلى النقطة 59، بفارق نقطتين خلف ليفربول الذي لعب مباراة منقوصة حتى الآن، في حين تراجع آرسنال إلى المركز السادس بعدما تجمّد رصيده إلى 47 نقطة.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، عاد مانشستر يونايتد بفوز ثمين من ملعب مضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف، ليواصل "الشياطين الحُمر" نتائجهم الرائعة منذ وصول المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو.

ويدين اليونايتد لمهاجمه الشاب ماركوس راشفورد، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة التاسعة، ليرتفع رصيد الفريق إلى 48 نقطة بالمركز الخامس، في حين توقف رصيد ليستر سيتي عند 32 نقطة بالمركز الحادي عشر.