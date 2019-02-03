شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يبدأ مشوار مجموعات الكونفدرالية بالفوز على كوتوكو والان مع التفاصيل

الخليج 365- استهل الهلال السوداني، مشواره في دور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية، بفوز ثمين على ضيفه أشانتي كوتوكو بنتيجة (1-0)، اليوم الأحد، على ملعب الهلال، في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثالثة.

سجل وليد بخيت، لاعب الهلال السوداني، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة (40) من عمر اللقاء، ليحصد أول 3 نقاط لفريقه في دور المجموعات.

وفي نفس المجموعة، انتهت القمة الزامبية الخالصة، بفوز فريق زيسكو على ضيفه نكانا بنتيجة (2-0)، اليوم الأحد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "ليفي مواناواسا".

افتتح جوني شيانج أندو التسجيل لزيسكو في الدقيقة (28)، فيما أضاف زميله لزاركوس كامبولي الهدف الثاني في الدقيقة (45).

وبتلك النتيجة قبض فريق زيسكو على صدارة المجموعة بـ3 نقاط، متقدمًا على الهلال السوداني بفارق هدف، فيما يحتل أشانتي كوتوكو ونكانا المركزين الثالث والرابع، على الترتيب، بدون نقاط.