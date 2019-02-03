شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الفراعنة يفكر في إراحة صلاح في مواجهة مصر والنيجر والان مع التفاصيل

يدرس الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة الميكسيكي خافيير أجيري، إراحة محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي من مواجهة النيجز، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر لعام 2019.

قال إيهاب لهيطة مديرالمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني للمنتخب، يدرس الدفع بوجوه جديدة أمام النيجر

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وأكد لهيطة أن أجيري لم يتخذ قرار حتى الأن بشأن إراحة اللاعبين الأساسين، ولكنه يفكر بشدة في الدفع بعناصر جديدة في المباراة وإراحة بعض اللاعبين الأساسيين سواء المحترفين أو المحليين، على رأسها محمد صلاح نجم ليفربول الأنجليزي.

أضاف "الجهاز الفني يتابع مباريات الدوري الممتاز للوقوف على قائمة اللاعبين التي ستنضم لقائمة الفريق، ليس فقط الدوري المصري، فبعض أعضاء من الجهاز الفني سافرا إلى الدول التي تضم لاعبين مصريين محترفين".

ومن المقرر انطلاق معسكر الفراعنة يوم 3 يونيو قبل بطولة أمم أفريقيا والتي ستنطلق يوم 21 يونيو بمباراة الافتتاح للفراعنة والطرف الثاني الذي سيتحدد يوم 12 ابريل المقبل خلال مراسم القرعة التي ستقام تحت سفح الاهرامات.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد وافق علي تأجيل بطولة امم إفريقيا لتقام يوم 21 يونيو بدلا من 14 من نفس الشهر بناء على طلب دول شمال أفريقيا بتأجيل البطولة لمدة اسبوع خاصة أن معسكرات الفرق للاعداد للبطولة كانت ستكون في شهر رمضان وعيد الفطر وهو ما وافق عليه الكاف ليتم تأجيلها الي 21 يونيو.