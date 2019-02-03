شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يعاقب لاعبي الزمالك بمران صباحي بعد الهزيمة أمام جورماهيا والان مع التفاصيل

الخليج 365- أدت خسارة الزمالك المصري اليوم أمام جورماهيا الكيني في بطولة الكونفدرالية، إلى العديد من العقوبات من قبل رئيس القلعة البيضاء، ومديرها الفني.

فقد قرر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، عقوبة تأديبية على لاعبي الفريق، وذلك بإقامة مران صباحي للفريق في كينيا، غدًا، على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بسبب الخسارة من جورماهيا.

جاءت عقوبة التدريب غدًا، بعدما كان من المقرر إعطاء راحة للاعبين من المران، لكن الخسارة عدلت من قرار المدرب السويسري، بآداء تدريبات بدنية قوية بجانب مران استشفائي للاعبين الذين شاركوا في اللقاء، خشيةً من تعرضهم للإجهاد.

يذكر أن الأبيض قد خسر مباراته ضد جورماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، على ملعب الأخير، اليوم الأحد، في انطلاق منافسات دور المجموعات بالبطولة القارية.

ومن الجدير بالذكر أن الزمالك يقع في المجموعة الرابعة في الكونفدرالية، بجانب جورماهيا وبترو أتليتكو الأنجولي ونصر حسين داي الجزائري.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك المصري نصر حسين داي الجزائري يوم الأربعاء الموافق 13 من فبراير الجاري، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الكونفدرالية السمراء.