شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يسقط بهدف أمام بولونيا في الكالتشيو والان مع التفاصيل

الخليج 365- خسر إنتر ميلان للمرة السادسة له في الموسم الحالي بالدوري الإيطالي مساء الأحد أمام بولونيا بهدف نظيف في ملعب سان سيرو في اطار منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم " الكالتشيو ".

خسر النيراتزوري المباراة بهدف دون رد سجله فيديريكو سانتاندير في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.

وتوقف رصيد الإنتر بهذه الخسارة عند الرقم 40 في المركز الثالث بجدول الترتيب في حين وصول بولونيا للنقطة 17 في المركز الثامن عشر بالجدول.