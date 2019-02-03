شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يسقط بهدف أمام بولونيا في الكالتشيو والان مع التفاصيل
الخليج 365- خسر إنتر ميلان للمرة السادسة له في الموسم الحالي بالدوري الإيطالي مساء الأحد أمام بولونيا بهدف نظيف في ملعب سان سيرو في اطار منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم " الكالتشيو ".
خسر النيراتزوري المباراة بهدف دون رد سجله فيديريكو سانتاندير في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.
وتوقف رصيد الإنتر بهذه الخسارة عند الرقم 40 في المركز الثالث بجدول الترتيب في حين وصول بولونيا للنقطة 17 في المركز الثامن عشر بالجدول.
كانت هذه تفاصيل خبر إنتر ميلان يسقط بهدف أمام بولونيا في الكالتشيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.