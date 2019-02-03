شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي المصري يحرص على متابعة برنامج مروان محسن التأهيلي والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- واصل اللاعب مروان محسن، مهاجم الفريق الول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه التأهيلي، للعودة سريعًا من الإصابة التي لحقت به، والمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة.

وخاض مروان مرانًا تأهيليًا منفردًا، اليوم الأحد، على ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيلي، وأدي جلسة في الجيم، ثم خاض تدريبات قوية ضمن برنامجه التأهيلي.

وحرص خالد محمود، طبيب الفريق، على عقد جلسة مع اللاعب ومتابعته أثناء أداء برنامجه التأهيلي للاطمئنان على حالته.

وكان مروان، قد تعرض لإصابة في العضلة الأمامية، أبعدته عن المشاركة في ملاريات الفريق الأخيرة على الصعيد المحلي والإفريقي.