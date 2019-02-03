الرجاء يتعادل مع حسنية أكادير في الكونفدرالية

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الخليج 365- حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة لقاء حسنية أكادير المغربي، مع ضيفه ومواطنه الرجاء، على ملعب أدرار، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات، لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
وسجل للرجاء محسن ياجور في الدقيقة 53، والمهدي أوبيلا لحسنية أكادير، في الدقيقة 64.
ورغم تبادل المحاولات بين الفريقين، إلا أن النتيجة بقيت على حالها، لتنتهي هذه القمة بالتعادل 1-1 ويحصل كلا الفريقين على نقطة.
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