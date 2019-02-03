شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام ألافيس والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشف الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني تشكيلة فريقه لمواجهة ديبورتيفو الافيس مساء اليوم الأحد. تشكيل ريال مدريد حراسة المرمى : تيبو كورتوا. خط الدفاع : سيرخيو راموس – الفارو اودريوزولا – ناتشو فيرنانديز – سيرخيو ريجيلون. خط الوسط : لوكا مودريتش – كاسيميرو – سيبايوس. الهجوم: جاريث بيل – فينيسيوس جونيور و كريم بنزيما.

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