شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: جروس سبب خسارة الزمالك أمام جورماهيا والان مع التفاصيل

الخليج 365- حمل فاروق جعفر نجم الكرة المصرية والزمالك الاسبق السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الكروي الاول للقلعة البيضاء هزيمة الأبيض برباعية من جورماهيا الكيني في بداية مشواره بدوري المجموعات بالكونفيدرالية. وقال جعفر : جروس تعامل مع منافسه على انها مباراة في الدوري المصري وليس في افريقيا . وشدد جعفر على ان الجهاز الفني يجب ان يعي الدرس الذي وقع فيه خلال اللقاء

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