شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي يوجه رسالة قوية لجماهير الأهلي المصري والان مع التفاصيل

يبدو أن عودة الانتصارات للنادي الأهلي المصري، أعادت الروح القوية والثقة للاعبين والجماهير أيضًا.

حيث وجه اللاعب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، رسالة نارية لجمهور الأهلي، يشكرهم على دعمهم للفريق واللاعبين طوال الفترة الماضية.

ونشر إكرامي، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات " إنستجرام"، يظهر خلالها في إحدى مباريات الأهلي السابقة، وهو يصفق للجماهير المتواجدة في المدرجات، وعلق عليها باللغة الإنجليزية قائلًا: " حبكم ودعمكم هو أعظم إرث يمكن أن يرغب فيه المرء".

وكتب حارس الأهلي بأسفل التعليق هاشتاج "جمهوره دا حماه"، وتتفاعل الجماهير والمتابعين على تلك الصورة بشكل كبير، حيث هنأوه على عودة الروح للفريق، مطالبين إياه وزملاءه بتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن القلعة الحمراء منذ سنوات.

يذكرأن النادى الأهلى حقق فوزاً عريضاً مساء أمس السبت على نادى سيمبا التنزانى، بنتيجة5-0 فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن دورى المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.