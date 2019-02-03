شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لن يتم إلغاء الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استبعد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تدخل الدولة وإلغاء بطولة الدورى الموسم الحالى فى ظل ما تشهده الساحة الرياضية من أحداث ساخنة، وقال: الدورى لن يتم إلغاؤه بناء على تدخل حكومى، خاصة أن تنظيم البطولات والمسابقات شأن داخلى لاتحاد الكرة، مضيفا ثقته فى قدرة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة على احتواء الأزمات الراهنة وعودة الهدوء مجددا إلى الساحة الكروية، مشددا على أن الوزارة لا تتدخل لتعديل جدول بطولة فى أى اتحاد رياضى وإنما تتدخل وفقاً للصلاحيات التى حددها القانون واللوائح، وأشار إلى أنه متابع لما يحدث وهناك تطمينات من اتحاد الكرة بأنه يملك الحلول المناسبة لاحتواء الأزمات.

وأعرب صبحى عن أمله فى توحيد الجهود واحتواء الأزمات، خاصة أن مصر مقبلة على تنظيم بطولة أمم أفريقيا.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم سيتم طرحها إلكترونيا لإتاحة الفرصة أمام الجميع لحجز التذاكر أون لاين بعيداً عن أى مجال للتلاعب أو احتكار التذاكر لفئات محددة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن كل تفاصيل الحجز الإلكترونى لتذاكر المباريات فور الانتهاء من تلك المنظومة خلال الفترة المقبلة فى إطار الاستعدادات لاستضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية.

كما أوضح الوزير أنه سيتم إغلاق الاستادات الرياضية المقرر أن تستضيف مباريات البطولة، بداية من أمس، وذلك لتجهيزها وإعدادها للبطولة من حيث رفع كفاءة الإضاءة وأرضية الملاعب.

وعن جودة تصوير مباريات البطولة وحفل الافتتاح، أكد صبحى أنه سيتم الاستعانة فى حفل الافتتاح بشركات عالمية لها خبرة فى هذا المجال للخروج بالمحفل الأفريقى بالشكل الذى يليق باسم مصر.

وعن مشاكل التصوير التليفزيونى للمباريات، أوضح أن هذه المنظومة يتم دراستها حاليا واختيار الشكل المناسب للتصوير الاحترافى والعالمى، لاسيما بعد رفع كفاءة الإضاءة داخل الاستادات ومناطق تمركز الكاميرات.

ولفت الوزير إلى جهود الحكومة فى استثمار فرصة استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، بجانب التفكير فى مرحلة تنظيم البطولة على أعلى مستوى، كما أشار الوزير إلى الاستعدادات الجارية بشأن استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد فى عام 2021 على المستويين التنظيمى والفنى.

وفى سياق متصل، استضافت قاعة الشباب والمبادرات بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى يوبيله الذهبى، أمس الأحد، بمركز مصر للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وزير الشباب والرياضة، فى ندوة حوارية مع مجموعة من الشباب المترددين على فعاليات المعرض، وذلك للحديث حول جهود وزارة الشباب والرياضة فى دعم المبادرات الشبابية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بفعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، الذى يعد علامة ثقافية بارزة داخل المجتمع المصرى، لافتاً إلى أن الإقبال الكبير على المعرض يعد مؤشرا حقيقيا لأهمية الكتابة والحرص على الاطلاع والقراءة فى إطار نشر الثقافة داخل المجتمع، مبيناً أن الأمة التى تقرأ هى أمة تتعلم وتنمو وتتطور.

وأوضح صبحى أن وزارة الشباب والرياضة هى واحدة من الوزارات الحيوية كونها تهتم بشباب مصر، وتعمل على تبنى مبادراتهم، وتنمية مهاراتهم، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع، مبيناً تطلع الوزارة لتحقيق الإنجازات المتميزة فى مختلف البطولات الدولية من خلال الإعداد الجيد للاعبى المنتخبات، ودعمهم فى مختلف الألعاب الرياضية بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.

وأشار إلى أنه يجرى التنسيق مع كل الجهات المعنية فى سبيل تنمية مهارات وقدرات الشباب، والعمل على تأهيلهم لسوق العمل، مؤكداً أن الشباب أنفسهم يقع عليهم دور كبير فى بناء ذاتهم وتطوير قدراتهم بشكل مستمر.

وحول المبادرات الشبابية، كشف وزير الشباب والرياضة أن هناك العديد من المبادرات الشبابية التى تتبناها الوزارة وتدعمها وتنفذها على أرض الواقع لتوعية الشباب بمختلف القضايا، وهى مبادرات نابعة من الشباب أنفسهم ومنها مبادرات «المصفوفة الوطنية للأنشطة والمبادرات الموجهة للشباب والنشء، شارك ونضف، يلا نجرى، الرياضة أسلوب حياة، حياة برية لنشر الوعى البيئى، ازرع شجرة، أخلاقنا فين، مفتاح مشروعك، شباب يدير شباب، منتدى القيادات الشبابية».