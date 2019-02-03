شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل سلبيًا مع طلائع الجيش في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بسموحة مع نظيره طلائع الجيش، سلبيًا، في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتواجه الفريقان على ملعب استاد جهاز الرياضة، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 من المسابقة المحلية الأكبر.
وفشل مهاجمو الفريقين في إحراز أي هدف على مدار أحداث المباراة، على الرغم من ضياع أكثر من فرصة على المرميين.
بهذا التعادل، يحتل سموحة المركز 9 برصيد 25 نقطة، بينما يرتفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 25 محتلًا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري.
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