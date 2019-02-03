لهيطة: منتخب مصر يواجه نظيره النيجيري ودياً في مارس المقبل لقرب المسافة مع النيجر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب كشف المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أسباب اختيار مواجهة منتخب نيجيريا وديا يوم 26 مارس المقبل خلال فترة التوقف الدولية.

وقال لهيطة - في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - إن اختيار نيجيريا جاء لقرب المسافة مع النيجر، بالإضافة إلى أنه يعد منتخبا قويا في القارة السمراء.

وأكد أن الجهاز الفني للمنتخب قام بتعديل خريطة الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية بعد إعلان إقامتها في مصر بدلا من الكاميرون.. مطالبا بأن يكون توقف الدوري قبل البطولة بوقت كافي.

وأضاف قائلا "المباريات الودية ستقام داخل مصر ولا نية لإقامتها خارج البلاد، وعددها سيكون من مباراتين إلى ثلاثة والأقرب مواجهة منتخبات إفريقية لصعوبة مواجهة منتخبات أوروبية في ذلك الوقت".

وأشار لهيطة إلى أن المعسكر القادم للمنتخب الوطني، خلال الفترة بين 18 حتى 26 مارس المقبلين، سيشهد ظهور القميص الجديد لمنتخب مصر.. موضحا أن اتحاد الكرة نجح في التعاقد مع شركة "بوما" العالمية للملابس الرياضية لمدة 4 سنوات تبدأ من العام الحالي وحتى كأس العالم المقبل 2022، حيث أن التعاقدات مع شركات الملابس تبدأ من كأس العالم حتى الدورة المقبلة من المونديال.

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