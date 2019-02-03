أجويرو يشعل صراع المنافسة على هداف الدوري الإنجليزي.. وصلاح في القمة

أشعل سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الصراع على لقب هداف الدوري الانجليزي بعدما أحرز 3 أهداف "هاتريك" في مرمى أرسنال بالجولة الـ25 من الدوري الانجليزي.

حافظ محمد صلاح على قائمة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 16 هدفًا من 24 جولة، وقبل أن يخوض الفرعون المصري مباراة ختام الجولة الـ25 غدًا الإثنين أمام وست هام.

وأتى بيير إيميريك أوباميانج في المركز الثاني بجدول ترتيب الهدافين برصيد 15 هدفًا مع أرسنال في 25 جولة لعبها فريقه في الدوري.

وقفز سيرجيو أجويرز هداف مانشستر سيتي 3 مراكز دفعة واحدة وتقدم للمركز الثالث في الترتيب بعدما أصبح رصيده 14 هدفًا، قبل أن يلعب مباراة مقدمة من الجولة الـ27 يوم الأربعاء المقبل.

وتساوى أجويرو مع هاري كين مهاجم توتنهام الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب الهدافين، وغاب في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة.

تكمن خطورة أجويرو على محمد صلاح في صراع الهدفين، في أنه يمتلك أفضل معدل تهديف بين أكثر 10 لاعبين تسجيلًا للأهداف في الموسم الحالي حيث يسجل في المتوسط هدف كل 110 دقيقة لعب.

ويمتلك محمد صلاح مع سون هيونج مين ثاني أفضل معدل تسجيل للأهداف حتى الآن بواقع هدف كل 127 دقيقة لعب.