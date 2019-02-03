الصفاقسي يضرب نظيره النجم الساحلي في الكونفدرالية (فيديو)

فاز الصفاقسى التونسى أمام مواطنه النجم الساحلى بهدف نظيف فى اللقاء الذى جمعهما ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية"، على الملعب الأولمبى بمدينة سوسة. أحرز أيمن الحارزى الهدف الوحيد فى الشوط الأول عن طريق كرة عرضية من الجانب الأيسر، وسط تمركز دفاعى خاطئ للاعبى النجم الساحلى. فى المقابل فاز فريق إينوجو رينجرز بطل نيجيريا على ساليتاس بطل بوركينا فاسو بنتيجة 2 / 0، بذلك يتصدر فريقى إينوجو رينجرز والصفاقسى التونسى المجموعة برصيد 3 نقاط بينما يتواجد كل من النجم الساحلى وساليتاس فى المركز الثالث والرابع بدون نقاط.

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