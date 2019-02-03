شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستضيف اجتماعات الجمعية العمومية لـ«آسيوي للسلة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) @sami4086 يُعقد اليوم (الأحد) اجتماع الجمعية العمومية لمنطقة الخليج بالاتحاد الدولي لكرة السلة في آسيا، في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المقرر أن تُعقد اجتماعات وورش عمل للجنة التنظيمية، ويمثل السعودية في هذه الاجتماعات عبيد مدني في اجتماع للجنة (3*3)، ومنصور بن حسين في اجتماع (اللجنة التنظيمية)، وعبدالإله بن شعيل، ومنصور بن حسين في الجمعية العمومية وورش عمل الاتحاد الدولي بآسيا لتطوير الإدارة والخطة الاستراتجية.



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