الفيصلي يجدد عقد البرازيلي «روجيرو»

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أنهت إدارة نادي الفيصلي إجراءات تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم المحترف البرازيلي «روجيرو» بعقد يمتدين لموسمين آخرين، جاء ذلك بعد التقرير الذي رفعه الجهاز الفني،

أنهت إدارة نادي الفيصلي إجراءات تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم المحترف البرازيلي «روجيرو» بعقد يمتدين لموسمين آخرين، جاء ذلك بعد التقرير الذي رفعه الجهاز الفني،

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