شاهد.. مانشستر سيتي يُسقط آرسنال بثلاثية آجويرو في الدوري الإنجليزي

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حقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على نظيره آرسنال بعد تغلبه بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على ستاد الاتحاد، في إطار الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.
بادر مانشستر سيتي بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الأولي عنطريق أجويرو، ثم في الدقيقة العاشرة أحرز كوسيلني هدف التعادل لآرسنال، ثم أضاف أجويرو الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 44، ثم اختتم أجويرو بهدف ثالث لفريقه في الدقيقة
وشهد اللقاء تألق سيرجيو أجويرو بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليجتاز فريقه اختبار آرسنال بنجاح، ويواصل مطارته لليفربول متصدر البطولة حتي الأن.
بهذه النتيجة يحتل مانشستر سيتي وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة ويواصل مطاردته لليفربول متصدر البطولة حتي الأن، فيما يحتل آرسنال المركز السادس برصيد 47 نقطة.
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