شباب المقاصة يقهر الزمالك برباعية بمشاركة 3 نجوم

كتب - محمد اللاهوني

حقق فريق شباب المقاصة مواليد 97 ، فوزا كبيرا على الزمالك بنتيجة 4 – 1 ، خلال المباراة التى أقيمت بينهما عصر اليوم الأحد ، على ملعب القلعة البيضاء.

سجل أهداف المقاصة كل من محمد صغيري ، و أحمد حسن “هدفين” وجابر

جابر .

واستطاع لاعبو المقاصة ، تقديم مباراة جيدة على مدار شوطى اللقاء ، والاستحواذ على المباراة ، وتسجيل 4 أهداف وإهدار العديد من الفرصة السهلة .

وبهذا الفوز نجح الفريق فى رفع رصيده

إلى 40 نقطة محتلا المركز الثانى خلف الأهلي

وأشاد علي عاشور المدير الفنى لفريق شباب المقاصة ، بأداء اللاعبين والاستحواذ على مجريات اللقاء ، والتفوق على الزمالك الذى شارك معه ثلاثي الفريق الأول محمد إبراهيم وأيمن حفنى وأحمد مدبولي .

وأوضح عاشور ، أن فريقه أهدر العديد من الفرصة السهلة التى كانت كفيلة بمضاعفة نتيجة اللقاء.