عمر الوحش ينتظم بتدريبات مصر المقاصة

كتب: محمد اللاهوني

انتظم عمر الوحش ، المنضم لصفوف المقاصة ، خلال الانتقالات الشتوية الماضية ، قادمًا من صفوف الإسماعيلي ، فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت

على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى ، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي ، الخميس المقبل ، على ستادالمقاولون العرب ، ضمن مواجهات الجولة ال 21 لمسابقة الدورى العام .ووضع الجهاز الفنى للمقاصة ، برنامجا تأهيليا للاعب عمر الوحش ، لتجهيزه لمباريات الدورى المقبلة ، بداية من مباراة الإسماعيلي .