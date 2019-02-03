سترلينج يحقق إنجازا قياسيا بالدوري الإنجليزي

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حقق رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي رقم قياسي، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد صناعة هدفين خلال مباراة فريقه أمام أرسنال، على ملعب الاتحاد،ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
دخل سترلينج تاريخ الدوري الإنجليزي، بعد وصوله إلى المساهمة بـ101 هدف، بعمر الـ24 عامًا
وانضم سترلينج إلى مانشستر سيتي قادمًا من ليفربول في صيف 2012، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.
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